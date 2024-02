Inter, avanza la trattativa per l'accordo con Oaktree

Inter, le ultime sul futuro del club

Oaktree non è l'unica opzione

L'vola in Serie A e prova a farlo anche in Champions League, dove ha vinto il primo round contro l'Atletico Madrid, superando gli spagnoli 1-0 a San Siro. In casa nerazzurra però si parla anche di ciò che succederà sul fronte societario; si avvicina infatti il momento decisivo per capire chi sarà alla guida del club per i prossimi anni.Il rifinanziamento del prestito è il grande punto interrogativo che accompagna la fine della stagione interista - oltre 350 milioni (275 più gli interessi) prestati nel 2021 adal fondo americano Oaktree che ha ricevuto in pegno le azioni del club - e man mano che passa il tempo, e ci si avvicina alla scadenza del 20 maggio, l’affare si fa più caldo, scrive la Gazzetta dello Sport.Al momento l’opzione più quotata è quella di un nuovo prestito con Oaktree; la trattativa è in fase avanzata come confermato dall’agenzia Reuters. Ieri, poco sotto alla fila dei dirigenti interisti, c’erano alcuni top manager di Oaktree venuti per godersi la Champions. La questione prestito, invece, è affrontata dalla Cina: Steven Zhang, sempre in contatto con i due advisor,, da Nanchino è impegnato personalmente nell’affare.Non è comunque l'unica opzione, visto che, come si legge, le antenne del presidente sono drizzate verso gli Usa: un altro paio di fondi hanno mostrato interesse. Di certo, proseguire con lo stesso istituto sarebbe più semplice perché la struttura giuridica del prestito esiste già: va cambiata la data di scadenza (per Reuters potrebbe essere più breve dell’ultimo accordo che era di tre anni) più il tasso di interessi, che era al 12% ed è destinato a crescere.