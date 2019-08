A Le Parisien, Cavani ha chiuso alla possibilità di andare all'Inter: "Lo avevo già detto la scorsa stagione, avevo promesso non solo ai tifosi ma anche a me stesso che avrei terminato il mio contratto qui. Questa è una certezza. Rinnovo? Onestamente non ci penso, non ne abbiamo ancora nemmeno parlato col club. Alla fine della scorsa stagione il PSG ha avuto un momento difficile, ma sta mettendo tutto a posto. Forse potremo discuterne più avanti, ma io sono tranquillo, che rimanga qui o meno. L'unica cosa che so - ha concluso - è che darò tutto per questa maglia come ho fatto sin dal mio primo giorno qui. Dopo sei anni in questa città mi sento come a casa, come in famiglia. E fino alla fine darò il massimo".