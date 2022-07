Come riferisce Calciomercato.com, ilè pronto a tornare prepotentemente alla carica per il difensore dell'Milan, con un rilancio per accorciare le distanze tra l'offerta da 50 milioni di euro e i 70 milioni richiesti dai nerazzurri: nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un incontro tra la dirigenza del PSG e degli intermediari del calciatore.La cessione di Skriniar interessa indirettamente anche la Juventus: se i nerazzurri lasciassero partire lo slovacco andrebbero su uno tra Milenkovic e Demiral. Il primo è anche un obiettivo dei bianconeri, che dopo aver rimpiazzato de Ligt con Bremer non escludono l'arrivo di un altro difensore centrale, specialmente se dovesse partire Rugani.