Non sono molte le possibilità che Milan Skrniar giochi martedì a Oporto. E' quanto scrive la Gazzetta, che spiega come lo slovacco, che si è fermato alla vigilia della trasferta del 26 febbraio a Bologna a causa di una lomboglutalgia sia a rischio, visto che non è al top dopo essere fermo da due settimane. Più probabile, invece, che Skriniar torni domenica 19 contro la Juve.