Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato del futuro del club nerazzurro ai microfoni di Sport Mediaset: "Dispiaciuti per Spalletti ma contenti per Conte? Mister Spalletti è una grande persona e un grande allenatore ma la società ha scelto così. Ora c’è Conte, ci sono nuove aspettative e vogliamo lottare per le prime posizioni. Godin renderà ancora più forte la difesa nerazzurra? Speriamo di costruire una squadra forte, che è la cosa più importante. Con Conte si può pensare di lottare per lo Scudetto? Sicuramente la volontà è quella però quando inizierà il ritiro vedremo tutte queste cose. Un messaggio per Icardi? Mauro è un grande giocatore, è un nostro amico e vedremo cosa succederà: se rimane noi siamo contenti".