Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha suonato la carica in casa nerazzurra, sfidando la Juventus in vista della prossima stagione:



VINCERE - "È arrivato il momento di vincere. Quando giochi per la maglia nerazzurra non puoi partire per arrivare secondo. Sogno di alzare la Champions League con l'Inter".



JUVE - "La Juve arriva prima da 8 anni, ma è arrivato il momento giusto per cercare di avvicinarci e batterli. Lavoriamo forte per vincere e possiamo riuscirci, ma ora dobbiamo faticare. E' arrivato un nuovo allenatore e siamo tutti carichi, non vediamo l'ora di iniziare la stagione alla grande. Bisogna sempre puntare al massimo, senza accontentarsi mai".



CONTE - "Conte ha la mentalità giusta, siamo una squadra forte e dobbiamo lavorare con l'obiettivo di vincere. Il mister ci spiega ogni particolare, abbiamo cambiato modo di fare le cose rispetto al passato. Dovrò adattarmi alla difesa a tre, ma non sono preoccupato. Godin ha l'esperienza e la mentalità vincente che servono. Poi è uno abituato a sfidare e a fermare calciatori fortissimi, è davvero un bell'acquisto".