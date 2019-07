In casa Inter l'obiettivo è già chiaro: tornare a vincere e, di conseguenza, spodestare dal trono la Juventus. Ambizioni e progetti ribaditi da Milan Skriniar ai microfoni del Corriere dello Sport. Il difensore nerazzurro ha parlato dell'arrivo di Godin dall'Atletico e del possibile innesto di Matthjis De Ligt da parte della Juventus: "Godin è abituato a sfidare tanti giocatori fortissimi e spesso a fermarli. E’ davvero un bell’acquisto. Per quanto riguarda De Ligt, ha fatto una grande stagione con l’Ajax e, se verrà in Italia, alzerà il suo livello".