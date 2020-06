Milan Skriniar lancia la volata dell'Inter in vista di questo rush finale di stagione. Queste le sue parole al quotidiano slovacco Sport: "Scudetto? Abbiamo ancora molte partite da giocare prima della fine della competizione, tutto può succedere. Crediamo nelle nostre capacità e faremo del nostro meglio per essere il più in alto possibile alla fine della stagione. Anche durante la quarantena, ci siamo allenati costantemente, anche se è vero che lo abbiamo fatto a casa. Abbiamo iniziato gradualmente con l'allenamento individuale, poi con quelli di gruppo. Penso che siamo ben preparati per questi impegni che ci aspettano. Non vedevamo l'ora di tornare a giocare dopo una lunga pausa. Principalmente perché finalmente possiamo fare ciò che amiamo di nuovo. Credo che le circostanze e la situazione miglioreranno non solo per quel che riguarda il calcio, ma anche in termini di vita in generale".