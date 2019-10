Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona, che precede il derby d'Italia contro la Juventus, in conferenza stampa: "Messi poi CR7? Per noi la partita di domani è quella della vita, come ha detto Conte. Poi dovremo essere pronti per la Juve. E' bello giocare contro giocatori così forti come Messi e Ronaldo, ma noi dovremo essere pronti a prescindere. Il Barcellona non è solo Messi, noi però stiamo lavorando bene e domani sarà una bella sfida".