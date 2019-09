In un'intervista rilasciata a sport.sk, Milan Skriniar ha parlato dell'inizio di stagione della sua Inter: "Abbiamo fatto ottimi acquisti, sono tutti grandi rinforzi. Le prime due gare di Serie A sono andate bene ed abbiamo fatto 6 punti, dobbiamo continuare su questa strada. Lukaku? Sta bene ed è fortissimo, anche in allenamento lo dimostra. Sanchez è un grande calciatore che ci aiuterà molto, anche lui già dai primi allenamenti con noi ha fatto vedere di cosa sia capace". Su Conte: "Abbiamo già fissato gli obiettivi insieme a lui. È un allenatore vincente e non vuole finire quarto o quinto. Spero che riusciremo a vincere qualcosa già quest’anno".