Intervistato dal Corriere della Sera, il difensore dell'Milanha detto la sua anche sugli attaccanti più forti in circolazione, citando anche un giocatore della. Ecco le sue parole: "Lukaku per fortuna mi è toccato solo in allenamento. È grosso, veloce, completo: non ce n'è un altro così forte e rapido. Dzeko era tosto, difende palla benissimo. Suarez e Benzema, due diavoli. Adesso affronto più esterni: Vinicius, Hazard. In Italia mi viene in mente. Poi Messi esono il top, i più forti di tutti".