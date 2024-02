Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la netta vittoria contro il Lecce, Simoneha parlato anche del vantaggio in classifica dell'sulla(+9, con la partita contro l'Atalanta ancora da recuperare, in programma mercoledì). Ecco il pensiero del tecnico: "Dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo. Gennaio e febbraio sono stati tranquilli, recuperavamo bene le forze, oggi avevamo 6 assenze e non è semplice per noi allenatori. L’obiettivo è continuare a vincere senza lasciare indietro nessuno".E ancora: "Mancano gli ultimi tre mesi di campionato che sono i più importanti. Giusto essere contenti di quello che stiamo facendo, clean sheet, gol…ma dobbiamo continuare a lavorare, senza concentrarci sui dati positivi".