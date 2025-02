Inter, Simone Inzaghi torna sulla sconfitta contro la Juventus: le parole

AFP via Getty Images



Inzaghi torna a parlare della Juventus

Il tecnico dell'Inter Simoneai microfoni di SkySport è tornato a parlare della sconfitta rimediata per mano della Juventus una settimana fa allo Stadium. Le sue parole:"Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Genoa e a Vieria. Hanno fatto un’ottima partita ma non sono meravigliato. Ai miei ragazzi bisogna fare un plauso: se pensiamo che era la 37esima partita più i ragazzi che hanno giocato in Nazionale… Hanno fatto una grande partita, con la giusta determinazione. Abbiamo approcciato bene, poi avuto qualche difficoltà ma la squadra è stata lucida. Abbiamo concesso un solo tiro dove è stato bravo Martinez, preso l’ennesimo palo e creato tanto. Sono molo contento ma avrei detto le stesse cose anche senza la vittoria".

"Ho una squadra di grandissimi valori con dei grandissimi tifosi, anche oggi ci hanno accolti e ci hanno trascinato. Hanno visto che c’era qualche difficoltà ma sono stati con noi, siamo contenti di dare loro soddisfazione. Dobbiamo continuare sapendo che adesso avremo tantissime partite in 20 giorni, che venivamo da una sconfitta che ci ha fatto molto male. I ragazzi si sono messi alle spalle la delusione".