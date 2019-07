Si stringe la morsa dell'Inter attorno ad Edin Dzeko. I nerazzurri stanno spingendo per concludere l'operazione con la Roma. Al momento manca l'accordo tra le due società per il trasferimento del centravanti bosniaco a Milano. I giallorossi chiedevano 20 milioni, contro i 10 dei milanesi, ma lentamente la forbice tra richiesta ed offerta va riducendosi ed attualmente la differenza sarebbe di soli 6 milioni, con il club di Pallotta sceso a quota 18. Il suo arrivo in nerazzurro potrebbe spingere la Roma a lanciarsi su Gonzalo Higuain.