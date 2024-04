Le ore che precedono il derby milanese sono intrise di tensione e attesa febbrile da parte degli interisti. Tra i tifosi nerazzurri si avverte una sensazione di eccitazione mista a ansia, consapevoli che la vittoria rappresenta non solo una condizione sufficiente, ma anche necessaria per avvicinarsi sempre più allo scudetto. D'altra parte, c'è il Milan, con il suo orgoglio ferito, pronto a giocarsi tutte le carte rimaste per tentare di salvare una stagione che finora ha regalato poche soddisfazioni.Dall'altra parte del mondo, lontano dai viali milanesi ma sempre legato alle vicende dell'Inter, si trova un altro grande tifoso nerazzurro: il presidente. In questi giorni, non sono mancati i contatti con la squadra e l'allenatore, poiché il desiderio di Zhang è quello di poter assistere a un derby storico, destinato a catturare l'attenzione non solo in Italia, ma anche in Cina.È probabile che Zhang seguirà il derby da Shanghai, poiché è atteso al Gran Premio di Formula 1 in qualità di ospite di Stefano Domenicali. Nonostante la distanza fisica, il presidente dell'Inter rimarrà con il cuore e la mente vicino alla sua squadra, con la speranza di poter festeggiare una vittoria memorabile nel derby milanese.