In casa Inter si lavora per allestire una formazione competitiva da affidare al tecnico Antonio Conte. Gli sforzi dei nerazzurri si stanno concentrando in particolar modo sull'attacco. Il primo obiettivo resta Romelu Lukaku, mentre l'alternativa è Edin Dzeko. Proprio con la Roma si stanno verificando frizioni circa l'accordo per l'acquisto del bosniaco. I giallorossi non si opporrebbero alla cessione, ma solamente di fronte a cifre strettamente favorevoli. Così, in caso di mancato accordo, l'Inter si tufferebbe a capofitto su un ex centravanti della Juventus: Fernando Llorente. Lo spagnolo si è svincolato dal Tottenham e potrebbe accettare la corte del club milanese dove ritroverebbe Conte, l'allenatore che lo ha accolto in Italia nella stagione dei 102 punti a Torino.