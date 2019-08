Edinson Cavani complica i piani dell'Inter. Dopo che Romelu Lukaku si è avvicinato a grandi passi alla Juventus, i nerazzurri si sono diretti sul Matador, che però non ha intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain, come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport. Al momento, quindi, per l'Inter resta aperta soltanto la porta che conduce a Edin Dzeko della Roma, che potrebbe essere il prossimo rinforzo di Beppe Marotta per l'attacco nerazzurro.