Quale sarà il futuro di? L'agente del giocatore, Federico Pastorello, era presente oggi nella sede dell'Inter. Si parla del centrale - ormai ex Lazio - sulla lista dei nerazzurri: "Acerbi? No, abbiamo fatto una chiacchierata. In generale mi trovo qui e sono venuto a salutare Ausilio e Baccin. Bisognerebbe sentirlo da loro, ma credo che sia un giocatore forte. Non ho dubbi che possa piacere a tanti”.