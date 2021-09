di Simoneè tornata in campo quest'oggi alle 18 nella cornice di San Siro, dove vince da 18 turni, per l'anticipo della quarta giornata di Serie A: finisce con un 6-1 da urlo contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic, con i nerazzurri che salgono provvisoriamente al primo posto a quota 10 in classifica, sorpassando Milan, Roma e Napoli.