Beppe Marotta lo aveva detto in conferenza stampa: il matrimonio tra Mauro Icardi e la Juventus non si farà. Così il dirigente dell'Inter ha deciso di passare dalle parole ai fatti. I nerazzurri stanno sondando il terreno per Romelu Lukaku ed hanno deciso di impiegare l'argentino come contropartita per abbassare i costi dell'operazione. Per ora il Manchester United, detentore del cartellino del belga, vorrebbe avere subito 70 milioni di euro, ma potrebbe prendere tempo per valutare questa proposta. Lo riporta il Daily Mail.