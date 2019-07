Dall'Inghilterra sono sicuri: Romelu Lukaku è vicino al trasferimento in Italia. L'Inter è in pole position, ma ancora non è riuscita ad abbassare le pretese del Manchester United. I nerazzurri starebbero spingendo per offrire Mauro Icardi come contropartita. Un modo per tentare di ridurre i costi dell'operazione Lukaku ed un “dispetto” alla Juventus, fortemente interessata all'argentino. Per ora, i Red Devils prendono tempo. I bianconeri, dal canto loro, aspettano che la situazione si faccia più chiara.