Sfumata la pista Allegri, per l’Inter è l’alba di nuove idee. Piste da esplorare, contatti da avviare, ma con in testa un orizzonte ben preciso ed è per questo che di fronte ad alcuni nomi occorre più tempo per riflettere. Avanza la candidatura di Maurizio Sarri, nome che ad Appiano Gentile hanno sempre tenuto in considerazione, ma che in un post-Conte suonerebbe come una rivoluzione. L’idea di gioco del tecnico toscano è opposta a quella di Conte, addio al 3-5-2 e spazio al 4-3-3 o 4-3-1-2. Nell’attuale rosa nerazzurra potrebbe essere necessario cambiare un po’ di pedine, ma facendo i conti con ciò che il mercato offre e al netto delle difficoltà oggi Sarri stimola molto le sinapsi degli uomini mercato nerazzurri. Lo riporta calciomercato.com.