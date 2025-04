Inter sfavorita prima della Champions? La Juventus contro il PSV ha giocato con meno ore di riposo

Getty Images

Si conclude una giornata a dir poco caotica per il calcio italiano, alle prese con la calendarizzazione delle partite rinviate a causa dei funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile. Per quella giorno il governo ha infatti deciso di sospendere tutte le manifestazioni sportive, tra cui quindi le partite di Serie A in programma, che erano tre, ovveroPer tutto il giorno c'è stata molta incertezza legata a quando sarebbe stata recuperata Inter-Roma visto che i nerazzurri mercoledì 30 affrontano il Barcellona in Champions League. Per questo motivo, il club nerazzurro ha spinto per non disputare il match di domenica che costringe l'Inter ad avere meno ore di riposo in vista della trasferta europea. Si è ipotizzato anche una deroga speciale per permettere all'Inter di giocare comunque il sabato. Alla fine la Lega ha fissato il match per domenica alle ore 15. Una decisione che già ha creato polemiche.

L'Inter avrà circa 80 ore di tempo dalla Roma al Barcellona. Se è vero che così la squadra di Inzaghi potrà preparare la super sfida di Champions con meno tempo a disposizione, non è comunque una situazione straordinaria. In questa stagione ad esempio, la Juventus ha disputato una partita decisiva per la Champions, ovvero il ritorno dei playoff in trasferta contro il PSV con meno ore di riposo di quelle che avrà l'Inter. In quel caso, i bianconeri, impegnati in Europa il mercoledì, avevano giocato la domenica precedente alle 20:45 proprio contro l'Inter.