Non c’era all’andata, adesso proverà a decidere il ritorno. Contro la Juventus tornerà Romelu Luakaku, assente per squalifica nell’andata di semifinale di Coppa Italia. Come scrive il Corriere dello Sport, Big Rom deve ritrovare se steso, in un 2021 dove ha rallentato la sua produzione in zona offensiva. Se fino a dicembre aveva segnato 15 gol in 18 partite, da gennaio sono state solo 5 in 9 presenze. Ma soprattutto, il gigante belga non ha mai segnato contro la Juventus in quattro incroci in carriera.