C'è anche l'Inter in corsa per Stefano Sensi. C'è soprattutto l'Inter. Il Milan già da gennaio è sulle tracce del centrocampista classe 1995 e anche negli ultimi giorni ha incontrato il procuratore del giocatore, Giuseppe Riso, per tentare l'affondo decisivo. L'accordo non è però stato trovato e in parallelo la società nerazzurra si sta muovendo per Sensi, prima con il Sassuolo e poi con l'agente del giocatore. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è andato in scena oggi prima un incontro tra l'Inter e l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali e poi tra la società nerazzurra e l'agente di Sensi, Riso. Incontro definito positivo dalle parti protagoniste. E la Juve lascia andare un potenziale crack dopo averlo seguito davvero a lungo...