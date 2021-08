firma interista di Calciomercato.com, ha scritto una lettera al club nerazzurro. Questo un estratto: "Arrivo anche a capire la cessione di Romelu Lukaku a quelle cifre: 140 milioni per un giocatore (anche se parliamo del migliore d’Europa) che l’anno prossimo compirà 29 anni non si possono rifiutareFaccio un’ipotesi: se quei 140 milioni fossero poi spesi per prendere Gabriel Jesus dal City (24 anni, ingaggio 4,5 milioni e prezzo accessibile) e Vlahovic dalla Fiorentina (22 anni, ingaggio basso e investimento di 60 milioni garantito) oltre che per prendere Dumfries e Nandez io fare pure gli applausi.