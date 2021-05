Dall’incontro programmato al rinvio, ai dubbi fino allo schieramento di due posizioni, note da tempo. Da una parte Zhang, presidente dell’Inter che ha già comunicato la situazione societaria alla dirigenza, dall’altra parte Conte, che vuole garanzie per una rosa ancora competitiva. Il gioco delle parti continuerà fino al vertice chiarificatore, nel frattempo emergono i nomi per un possibile addio del tecnico salentino. Stando a quanto riporta Tuttosport, il jolly di Beppe Marotta sarebbe Max Allegri, proprio come un anno fa. Il piano B invece Simone Inzaghi. Entrambi sono nel mirino della Juventus in caso di addio di Pirlo.