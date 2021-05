L'Inter ha vinto lo scudetto, ma la situazione societaria non è delle più facili. Ecco cosa è successo oggi alla Pinetina, direttamente dal racconto di Calciomercato.com: "C’è stata una riunione collettiva, con Antonello e Marotta a sostegno di Zhang, un po’ a disagio nell’illustrare ai calciatori il problema e chiedendo loro di rinunciare a due mensilità. La difficoltà è stata presentata per quella che è: un’emergenza generale che sta colpendo molti club europei. Il presidente nerazzurro ha inoltre chiarito al gruppo squadra quella che è la situazione attuale dell’Inter dal punto di vista finanziario. Il club è adesso in attesa di una risposta da parte di un rappresentate dei calciatori".