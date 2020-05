Grana in casa Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport sta perdendo la pazienza Christian Eriksen che chiede spazio dopo aver preferito i nerazzurri a Bayern Monaco, Manchester United e Paris Saint-Germain. L'ex Tottenham potrebbe già lasciare i nerazzurri che sono ancora alla ricerca di un nuovo centrocampista per la prossima stagione. In queste ore è tornato di moda il nome dell'ex centrocampista della Juventus Arturo Vidal che i catalani valutano 50 milioni di euro. Tonali è un altro nome spendibile per il centrocampo nerazzurro.