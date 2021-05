Calda, caldissima la situazione in casa Inter. E tra Lautaro Martinez e Antonio Conte arrivano scintille. L'attaccante argentino, entrato dopo la metà del primo tempo al posto dell’infortunato Sanchez, ha deluso il suo allenatore con una prestazione superficiale. Conte, addirittura, l'ha sostituito dopo il 70esimo. Lì si è scatenata la tensione totale, perché Lautaro si arrabbia e scalcia una bottiglietta mentre Conte non lo guarda neanche in faccia, almeno inizialmente. Subito dopo, l'irritazione si tramuta in sfogo: "Porta rispetto, con chi ce l’hai tu? Mai più queste reazioni, fenomeno…".