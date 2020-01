Young, Eriksen, Moses, Spinazzola rimandato indietro per le condizioni fisiche... Inter scatenata sul mercato, e siamo solo a metà della sessione invernale. La coppia Marotta-Conte ha messo il turbo e lavora giorno e notte per colmare il gap con la Juventus e puntare dritta allo scudetto. E i bianconeri? Poco. Anzi, nulla. L'ha confermato più volte Fabio Paratici: la rosa è di livello e in entrata non ci saranno operazioni. I bianconeri si muovono solo per la prossima stagione, ma il rischio è quello di una risalita dell'Inter con nuovi i nuovi acquisti.



ACQUISTI MANCATI - Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile rinforzo sulle fasce per far rifiatare Alex Sandro e Cuadrado, ma alla fine non arriverà nessuno. Anzi, bisognerà lavorare per provare a piazzare Emre Can, fino ad oggi lontano dal progetto Juve. L'Inter compra, i bianconeri rimangono fermi e non riescono a vendere.