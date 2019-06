Passano gli anni, cambiano gli avversari, ma. Lo dice il campo, con gli otto scudetti consecutivi conquistati demolendo record a suon di vittorie. Lo certifica la crescita di un progetto avviato nell'estate 2011 con l'innesto di. Proprio l'allenatore salentino rappresenta l'ostacolo principale alla nona sinfonia bianconera. La sua Inter, secondo le quote, rappresenta la vera alternativa alla corazzata guidata da Maurizio Sarri., considerati i principali rivali della Vecchia Signora . E poi c'è la capacità dello stesso Conte di infondere autostima e fiducia ai propri giocatori, facendoli rendere oltre il normale. Insomma, l'Inter si trova in casa un motivatore eccezionale, un condottiero capace di guidare i suoi uomini verso traguardi inimmaginabili.Il club milanese sembra persino più solido di unvicinissimo a concludere un doppio colpo clamoroso:. Un tandem che potrebbe rendere gli azzurri la terza incomoda nella lotta per lo scudetto. Una rivale da non sottovalutare perché finalmente Carlo Ancelotti troverà una squadra più vicina alla sua idea di gioco e meno sarrista.Eppure, nonostante la rivoluzione, i bookies dei siti che si occupano di scommesse sul calcio sostengono che la Juve resta nettamente la favorita anche per la prossima stagione.. Una dimostrazione di solidità ed affidabilità, costruita e maturata negli anni. E poi c'è Cristiano Ronaldo che riaprirà la caccia al Triplete e alla conquista del titolo di capocannoniere sfuggitogli quest'anno. Difficilmente CR7 fallisce un obiettivo. Anche per questo, nonostante la crescita degli avversari, la Juve di Sarri è costretta a vincere, come minimo in Italia.