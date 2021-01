Il Corriere della Sera Bergamo riporta uno scenario suggestivo per il futuro del Papu Gomez, accostato anche alla Juventus in sede di mercato. Esubero di lusso, ai margini dell’Atalanta, potrebbe rientrare in un prestigioso scambio con un altro esubero altrettanto illustre, se non di più, ovvero Christian Eriksen dell’Inter. Lo scambio – si legge – potrebbe realizzarsi agli ultimi istanti di questa finestra invernale e la differenza netta dello stipendio (7,5 del danese contro i 2,5 dell’argentino) potrebbe essere colmata dal club nerazzurro.