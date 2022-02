Nessuna esultanza per Gianluca Scamacca, autore questa sera del gol del 2 a 0 contro l'Inter a San Siro. Indizio di mercato per il suo futuro? Pare di no. A spiegare quanto accaduto al 26' del primo tempo è stato lo stesso attaccante del Sassuolo, accostato proprio ai nerazzurri ma anche alla Juve. "Non ho esultato solo perchè pensavo fosse fuorigioco" ha chiarito il classe 1999 ai microfoni di DAZN, nel post partita. "Poi mi sono lasciato andare".