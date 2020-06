Dopo la vittoria della Juve con il Bologna, l'Inter torna nuovamente a San Siro per accorciare il gap: avversario di giornata è il Sassuolo, reduce dai 4 gol subiti contro l'Atalanta. L'obiettivo di Conte è mettere pressione alla Lazio, impegnata in serata proprio a Bergamo, che al momento precede i nerazzurri di 5 punti. De Zerbi si affida a Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo, mentre Conte opta per il turnover. In campo Ranocchia, a centrocampo ci sono Borja Valero, Gagliardini e Biraghi, mentre davanti sorprende la presenza di Sanchez. Out Lautaro, Eriksen agirà dietro al cileno e Lukaku.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Sanchez.



Sassuolo: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.