Succede di tutto in Inter-Sassuolo che termina 3-3 grazie alla rete finale di Magnani, difensore sul quale la Juve ha un'opzione. Tante decisioni arbitrali discussi, un calcio di rigore a testa, gol annullati e il rosso nel finale sventolato in faccia a Milan Skriniar.



Qui la moviola di Inter-Sassuolo





93' - Intervento in netto ritardo di Skriniar: già ammonito, rimedia il secondo giallo e il seguente cartellino rosso.



89' - Regolare il 3-3 di Magnani: il difensore del Sassuolo parte in posizione regolare.



84' - Annullato il 3-2 di Lukaku per fuorigioco: l'attaccante belga è oltre la linea difensiva al momento del tiro di Lautaro.



80' - Rigore per il Sassuolo: contatto tra i piedi di Muldur e Young, questa volta Massa ravvisa il fallo e concede il penalty.



77' - Proteste furiose del Sassuolo che invoca un rigore. Ashley Young tocca con un braccio sul cross di Muldur, Massa non concede il penalty e lascia correre. Il VAR non richiama Massa all'on field review.







PRIMO TEMPO



40' - Rigore per l'Inter: Skriniar cade dopo contatto con Boga che interviene alle sue spalle, Massa non ha dubbi e assegna il penalty nonostante le proteste del Sassuolo.



25' - Secondo cartellino giallo dell'incontro: sanzionato Skriniar per fallo su Djuricic. La decisione non convince l'Inter.



23' - Rogerio abbatte Moses, Massa ammonisce l'esterno del Sassuolo. Proteste dei neroverdi.



14' - Il Sassuolo invoca una punizione al limite per tocco con il braccio di Ranocchia, Massa non concede e sul ribaltamento Chiriches stende Lukaku al limite dell'area neroverde: l'Inter protesta e chiede l'ammonizione del difensore, l'arbitro assengna semplice calcio di punizione.



4' - Regolare il gol di Caputo: Moses tiene in gioco l'attaccante del Sassuolo.