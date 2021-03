Cos'è che infastidisce Pirlo e, dunque, la Juve sul rinvio di Inter-Sassuolo? Ne scrive Guido Vaciago nell'edizione odierna di Tuttosport. "Il nocciolo della questione, quello che infastidisce Pirlo e molti suoi colleghi, è il fatto che, di fronte a fattispecie identiche o molto simili, siano state prese decisioni diverse. Così da ritrovarsi in un campionato nel quale alcune partite si sono disputate nonostante assenze da Covid, nel rispetto del protocollo". Per quanto potesse essere chiaro il cambio di direzione dopo la sentenza del Coni su Juve-Napoli, un conto è immaginarsi le conseguenze, un altro è toccarle con mano. La Serie A è l'unico campionato in cui c'è stata disparità di trattamento.