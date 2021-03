ComeInter-Sassuolo sarà rinviata a data da destinarsi: il focolaio nello spogliatoio nerazzurro, secondo l'autorità sanitaria milanese, non permette lo svolgimento della partita dei nerazzurri. Del resto, alle positività di Handanovic e D'Ambrosio , oggi si sono aggiunte quelle di Vecino e E sembra non sia finita qui.Bisognerà intanto capire come si muoverà la Lega, posto che il precedente: a decidere è infatti l'ASL di riferimento, che non ha perso tempo e ha sancito l'impossibilità di giocare con gli azzurri. Dunque?. Inter-Sassuolo potrebbe disputarsi proprio nello stesso giorno in cui sarà recuperata la sfida tra bianconeri e azzurri, quella terza giornata mai disputata per volere della società partenopea. Sarebbe una piccola consolazione, in un campionato - a detta dei tanti tifosi - decisamente martoriato.