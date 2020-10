Ecco alcune parole di Alexis Sanchez oggi a Sky Sport: "Scudett? Troppo presto per parlarne, posso dirlo più avanti. Ora dobbiamo migliorare, essere più determinati. Quello che non deve succedere è rilassarci, dobbiamo stare sempre focalizzati su ogni partita, facile o difficile che sia. Vidal? Lo conoscono tutti, io da quindici anni: praticamente abbiamo sempre giocato insieme. È uno che capisce il calcio, trovare calciatori così non è facile a livello mondiale: ha una visione a 360°, una qualità importante per noi attaccanti. Con un passaggio ti mette al posto giusto, è uno che ti fa perdere meno tempo".