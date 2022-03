Una gaffe che non è passata inosservata, quella dell'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez. Protagonista in negativo nella partita contro il Liverpool, il giocatore ha pubblicato su Instagram un post con l'intenzione di lasciarsi alle spalle l'episodio dell'espulsione. Alla fine di questo post, però, Sanchez conclude con il motto Juventino "Fino alla fine". Dettaglio che non è passato inosservato al tifo nerazzurro.