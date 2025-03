Tagliavento torna sulle 'manette' di Mourinho: "Se l'avessi visto, l'avrei espulso. Era un'Inter difficile da arbitrare"

AFP via Getty Images

La partita tra Inter e Sampdoria nel 2010 rimane una delle pagine più note della Serie A. In quella gara terminata 0-0 si affrontavano, che avrebbe allenato la Juventus nella stagione successiva, chiusa al settimo posto. Quel match terminò in pareggio ma viene senza dubbio ricordato per un episodio singolare, ma allo stesso tempo rimasto nella mente di tanti appassionati di calcio.In quella partita, infatti, l'arbitroaveva espulso due giocatori dell'Inter (Samuel e Cordoba) e Pazzini per la Sampdoria. Fu però il match dell'episodio delle "manette" di, che protestò in modo decisamente singolare ma non venne espulso. Sulla questione è tornato proprio il direttore di gara di quella partita, e ha spiegato al Corriere dell'Umbria le motivazioni.

Le parole di Tagliavento sulle manette di Mourinho

"Inter-Samp 2010? Non mi ero accorto delle manette altrimenti avrei espulso Mourinho. Avevo già 3 espulsioni, nessun problema a fare la quarta. Fu una partita che arbitrai in maniera perfetta, riconosciuto anche dai quotidiani. Mourinho, oltre a essere un gran allenatore, era un grandissimo comunicatore. Era un'Inter difficilissima da arbitrare, perché comunque era un'inter dove faticavi tantissimo nella gestione della pressione che ti facevano i calciatori, nella pressione della comunicazione pre e post gara. Mourinho creava un ambiente estremamente difficile".