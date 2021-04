Lo scudetto è vicino. I nerazzurri possono laurearsi campione d'Italia già domenica, se l'Atalanta non dovesse uscire con i tre punti dal campo del Sassuolo e se domani la squadra di Conte espugnasse Crotone. Altrimenti tutto sarà rinviato a sabato 8 maggio, quando a San Siro arriva la Sampdoria di Ranieri. In questo caso la gara potrebbe essere anticipata alle ore 15 per motivi di ordine pubblico. Come si legge sul Corriere della Sera, infatti, l'Inter ha già avanzato la richiesta e se ne sta discutendo. Una mossa per evitare lo sconfinamento del coprifuoco serale di migliaia di persone a spasso per la zona dello stadio come in piazza Duomo durante la festa scudetto.