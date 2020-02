La partita rinviata tra Inter e Sampdoria, per l'esplosione dell'emergenza Coronavirus, ha creato non pochi grattacapi nella calendarizzazione dei prossimi impegni del campionato di Serie A. Infatti, come riporta Calciomercato.com, la partita si dovrebbe disputare il 20 maggio, diversamente da quanto proposto da Marotta. L'amministratore delegato dell'Inter, infatti, avrebbe voluto anticipare il recupero al 4 di marzo, posticipando così al 13 maggio la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Una soluzione difficilmente percorribile, visto che il 15 maggio la Uefa ha richiesto la disponibilità dell'Olimpico per gli Europei: risulterebbe così impossibile incastrare la finale della competizione nelle sole 48 ore di distanza tra la semifinale e le richieste Uefa.