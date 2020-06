L'inter di Antonio Conte vince 2-1 contro la Sampdoria grazie ai gol nel primo tempo di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Insomma i nerazzurri si aggiudicano il match e vanno 'momentaneamente' a meno 6 dalla Juventus, che domani affronteranno il Bologna in trasferta. Un match controllato dai nerazzurri per gran parte della gara, e intervallato da gol di Thorsby a metà prima tempo. Un primo tempo illuminato dalle giocare del danese Eriksen in serata di grazia. Conte torna a sperare nello scudetto aspettando anche i match di domani.