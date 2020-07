Da un ex Juve, all'altro. Sarà per la presenza di Marotta in dirigenza, ma l'Inter ci ha preso gusto: secondo quanto riportato da Radio Radio, se dovesse saltare Antonio Conte, il profilo che piace di più ai nerazzurri è quello di Max Allegri. Dopo un anno sabbatico è pronto a rimettersi in corsa, ha avuto contatti con club di Premier e col Psg che sta pensando di mandare via Tuchel. Sullo sfondo c'è anche l'Inter, che per ora dà piena fiducia a Conte, ma se dovesse cambiare allenatore potrebbe arrivare un altro ex Juve.