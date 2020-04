1









5 maggio 2002, data indimenticabile per i tifosi della Juventus che con la vittoria in casa dell'Udinese festeggiarono lo scudetto dopo un testa a testa con l'Inter. Durato fino all'ultimo, quando i nerazzurri persero all'Olimpico di Roma contro la Lazio, venendo così scavalcati al fotofinish dai bianconeri di Marcello Lippi. A ricordare quel momento è stato l'attaccante di quell'Inter Ronaldo (l'altro, il brasiliano), in una diretta Instagram insieme all'ex compagno Bobo Vieri: "Mamma mia... non so, forse il destino doveva essere così". Quella fu l'ultima partita di Ronaldo con la maglia dell'Inter.