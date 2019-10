Luiz Nazario De Lima Ronaldo è tornato a parlare dello scudetto perso con l'Inter il 5 maggio del 2002, superato dalla Juventus all'ultima giornata di campionato, al Festival dello Sport di Trento: "Sono tante cose messe insieme, ma alla fine è stato giusto così. Era giusto perdere la partita. Sapevo del nostro impegno, dell'attesa dei tifosi nel voler vincere lo scudetto dopo tanti anni in cui vinceva la Juve, nella maniera in cui vinceva. Poi penso che Cuper abbia sbagliato la formazione, mettendo un giocatore di troppo a centrocampo. In partita ci si sono messi di mezzo anche gli errori individuali. È stata una delle più grandi delusioni della mia vita".