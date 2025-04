Inter-Roma resta a sabato? L'ipotesi

Inter-Roma rinviata a Domenica

La Serie A e l’intero panorama sportivo italiano si fermeranno sabato 26 aprile in occasione dei funerali di Papa Francesco. La Lega Serie A ha deciso di sospendere le partite in programma in segno di rispetto, con Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma che risultano al momento rinviate. Tuttavia nelle ultime ore si era pensato ad un’eccezione per il big match traLa Lega ha infatti valutato la possibilità di andare incontro alle esigenze dei nerazzurri, impegnati mercoledì 30 aprile nella semifinale d’andata di Champions League contro il. Per evitare un ulteriore intasamento del calendario, si stava pensando di disputare Inter-Roma regolarmente sabato, ma in orario serale: il fischio sarebbe slittato così dalle 18.00 alle 20.45, orario che consentirebbe di mantenere il rispetto istituzionale previsto durante la giornata.Alla fine, dopo ore di discussioni tra tutte le parti in causa, è stato deciso di non fare deroghe speciali per Inter-Roma che quindi è stat rinviata come le altre due gare che si sarebbero dovute disputare sabato. Inter-Roma si disputerà domenica alle ore 15; sempre di domenica ci sarà anche Como-Genoa (12:30) mentre la Lazio scenderà in campo contro il Parma lunedì alle 20:45. La Lega Serie A lo ha annunciato con una nota ufficiale.Il provvedimento riguarda anche le altre categorie professionistiche. In Serie B, sono attualmente in programma due partite: Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo, anch’esse rinviate. Inoltre, sabato era prevista l’ultima giornata della regular-season del girone C di Serie C, il cui svolgimento ci sarà domenica.