Lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola è saltato, questa volta definitivamente. Situazione irrecuperabile dunque, dopo che sembrava che ieri si stesse definendo il tutto: era da ormai 48 ore che i due club e gli agenti stavano lavorando alacremente senza soluzione di continuità, con Davide Lippi, procuratore di Spinazzola, che ha più volte cercato di ricucire lo strappo, ma è stato tutto inutile. Come si legge calciomercato.com, l'accordo definitivo era stato trovato, dopo il momento di tensione legato al rifiuto dei giallorossi di far svolgere al terzino ex Atalanta e Juventus ulteriori test fisici in seguito alle visite mediche con l'Inter, con il cambio della formula per entrambi. Ma poi è cambiato tutto, di nuovo.



IL FATTO - L'Inter - si legge - ha cambiato le carte in tavola, aumentando la tensione con la Roma. La trattativa è da considerarsi ufficialmente naufragata, con Politano pronto a tornare all'Inter e Spinazzola che si riunirà alla Roma. Particolarmente dispiaciuto l'esterno ex Sassuolo, che sarebbe addirittura scoppiato in lacrime alla notizia del nuovo blocco dell'affare. Mentre Leonardo Spinazzola, una volta tornato a Roma, ha detto: “Sto bene, penso solo alla prossima partita contro il Genoa”.​ Ieri sera i club erano d’accordo su tutto, poi l'Inter ha sostenuto di volere minutaggio diverso e la Roma si è infuriata.