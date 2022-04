In questi minuti si sta giocando il big match di San Siro tra Inter e Roma, con le due squadre che sono determinate a fare punti utili alle rispettive cause. I primi 45 minuti di gioco però hanno visto una sola squadra in campo, l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno infatti sbloccato il match con Dumfries dopo pochi minuti dal fischio di inizio, siglando poi il bis grazie ad un autentico capolavoro di Marcelo Brozovic che, manda cosi le due squadre al riposo con il punteggio di 2-0 per i nerazzurri.